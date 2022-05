Patrice LOUBET

Issu d'une formation mesures physiques option technique instrumentale , je travaille depuis 19 ans au sein du groupe Plastic Omnium, avec un parcours dans différentes entités (Inoplast/ PlasticOmnium Composites et maintenant MCR).

Les différents postes occupés :

actuellement : responsable du laboratoire de contrôle production

technicien de laboratoire en métrologie et caractérisation mécanique et peinture sur pièces automobiles.

responsable du pôle vie série au sein du laboratoire

technicien qualité en atelier de production

pilote validation mécanique et peinture au sein du laboratoire

technicien recherche et innovation



Hors professionnel : j'aime m'investir dans les associations de ma commune



Mes compétences :

Métrologie

Analyse