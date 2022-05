Avec plus de 35 ans d'expérience dont 10 ans dans le Groupe BASF, 20 ans dans la sphère IBM (Business Partner, Agent, Architecte solution sécurité), et la création en 2005 d'un Pôle dédié à l'infomédiation sur les problématiques du risque majeur et à l'architecture des TIC appliquées aux risques majeurs, Patrice-Louis LAYA a été appelé fin 2011 par le Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC) pour promouvoir au côté du Général Vernoux, le label Pavillon Orange. Sur ce domaine des risques majeurs, il continue l'animation et le développement du site Sécurité Commune Info, dédié à la prévention des risques dans les communes ainsi que la vulgarisation de l'utilisation des médias sociaux en gestion de crise. A ce titre, il participe en qualité de coordinateur des médias sociaux à plusieurs exercices de sécurité civile.

Parallèlement , il accompagne le développement commercial et institutionnel d'une TPE spécialisée dans le traitement du signal.

Depuis janvier 2012, Patrice LAYA est auditeur de la Session Nationale Résilience et Sécurité Sociétales tout en étant orateur des Sessions régionales. Il a par ailleurs, une formation initiale en agronomie, complétée par une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion et un DESS en ingénierie de l'innovation.



Mes compétences :

ASIC

Communication

Conseil

Développement durable

Digital

Digital SIgnage

Environnement

Internet

Média

Microsoft Technologies

Plan de secours

Sécurité

Sécurité Web

Sureté

TIC

Web