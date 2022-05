Patrice Luc SOPHIE

Après de multiples expériences en communication des organisations, je donne une nouvelle orientation à ma carrière et travaille désormais à la fusion des besoins de l'entreprise et de ses collaborateurs.



Ma légende personnelle est de m’occuper des autres ainsi que des projets professionnels personnalisés des femmes et des hommes en entreprise.

Accompagner, mobiliser, coacher, c’est mon quotidien. Administrer organiser, recruter, former, c’est votre besoin. Optimiser, créer de la valeur ajoutée, c’est notre avenir.

Je m’appuie sur toutes les pièces de votre édifice en tenant compte de chacun afin de faire émerger l'élixir RH qui conviendra à votre environnement.



Je suis le Développeur de votre Richesse humaine.



Mon savoir-faire:

* Piloter la stratégie RH

- Analyse du besoin, conception et mise en place

- Marketing RH



* Enrichir les relations professionnelles

- Élaboration de politique de diversité

- Développement de plans d'actions appliqués



* Appliquer une politique de recrutement



* Déterminer coordonner et piloter des actions de formation



* Gérer la communication des organisations



Mes compétences :

Relations Presse

Communication

Entretien de recrutement

RSE & Diversité

Gestion de projets

Veille juridique en droit social

Gestion de missions handicap

Accompagnement à la recherche d'emploi

Technique d'écriture

Accompagnement RH

Gestion de la formation

RSE

Conseil RH