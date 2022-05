Patrice MACRI

MACRI PATRICE

Responsable Informatique

Avec plus de 20 ans d'expériences dans le domaine de l'informatique, J'ai commencé comme technicien pour évoluer jusqu’à un poste de responsable informatique. J’ai développé et entretenu plusieurs projets exécutés sur des environnements diverses. J'ai des compétences en développement, administration de réseau, études de projets et management. Je suis garant des objectifs fixés avec optimisation des moyens informatiques en corrélation avec les budgets et les ressources humaines d'une équipe.





Mes compétences :

Chef de projet informatique

Programmation informatique

Maintenance informatique

Informatique de gestion

Réseaux informatiques & sécurité