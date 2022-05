Bonjour à tous,



Arrivé depuis peu dans la région de l'Aude, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'immobilier sur le secteur de Narbonne. Après 6 ans passé dans une grande enseigne à Carcassonne, je souhaite quitter cette ville qui ne me plait du tout.



Issu du milieu du bâtiment, de basse dessinateur, j'ai également été commercial dans le domaine de la véranda et de la menuiserie auprès du particulier, ainsi que négociateur dans le domaine de l'immobilier, je suis donc très à l’aise avec cette clientèle, et je souhaiterais mettre mon sens commercial au service de celui ou celle qui en a besoin.



Une autre de mes capacités, est la rénovation intérieure, bricolage

( peintures, papiers peints, carrelage, faience, parquet, amenagement cuisine, salle de bains, placards, petite plomberie et électricité )

c'est également une de mes recherches, en emploi, comme en création d'entreprise.



Je suis disponible de suite, ayant quitté mon emploi il y a peu de temps.



Je maîtrise l'outil informatique :word,excel, périclès

Je possède le permis B, et suis véhiculé.



Célibataire sans enfants, je n'ai pas de contraintes horaires.



En espérant que mon profil puisse correspondre à quelqu'un....



cordialement

Patrice Malinowski