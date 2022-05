Patrice MANROT

Responsable d'affaires dans les secteurs environnement (traitement de l'eau et traitement des déchets),débitmètrie gazeuse et agroalimentaire.



J'ai en charge le développement commercial, le suivi clients et la concrétisation de marchés importants dans ces différents domaines.



J'interviens en tant qu'ensemblier chez nos clients, afin de les aider à réaliser le montage de leurs projets sur le plan technique et financier.

- Audit mécanique et électrique,

- Etude de faisabilité,

- Automatisation de lignes de production,

- Aide à l'exploitation sur produits de supervision,

- Traçabilité des produits alimentaires ou industriels,

- Intégration mécanique de lignes de convoyage,

- Transport pneumatique



Mes compétences :

Industrie

Electricité

Vente

Agroalimentaire

Eau

Informatique industrielle

Management

Développement commercial