Patrice MARCHAL

Fort de mon expérience dans le secteur automobile, j'ai managé des équipes tant sur le plan hiérarchique que transversal en alliant une forte dimension stratégique et opérationnelle dans la conduite des activités.



Par ailleurs, mon expertise dans le domaine du Lean Manufacturing, du Lean Management et du Six Sigma m'ont permis d'accompagner l'amélioration de la performance des activités tant sur l'aspect technique, organisationnel et managérial avec une orientation marquée pour le respect des attentes clients.



Finalement, les différentes responsabilités prises au sein de différents métiers m'ont permis d'acquérir une connaissance approfondie des interactions entre les différents métiers que sont la production, la maintenance, la Supply Chain et la qualité dans un contexte d'amélioration de la sécurité et de la performance environnementale.



Mes compétences :

Gestion de projet

TPM

Méthode SMED

Lean

Lean management

VSM

Gestion budgétaire

5S

Six Sigma Green Belt

Management opérationnel

Transport routier

Kanban

Amélioration continue

Automobile