Patrice MARIE

Formateur auprès d'apprentis (en majorité des BAC et BTS maintenance et électrotechnique), je les prépare aux examens avec le soucis de leur apporter une vue d'ensemble sur le travail de technicien et d'accroître leurs compétences.



Le travail de techicien a beaucoup changé ces dernières années. Il est important de faire comprendre à nos apprentis que la gestion d'une affaire est tout aussi importante que la technique qu'elle requiert.



En outre, un bon technicien doit toujours se rappeler des FONDAMENTAUX pour continuer à progresser.



J'ai commencé ma carrière en tant que techicien dans des sociétés de services aux industriels, puis j'ai évolué vers des postes de responsable d'ilot de production dans des entreprises industrielles de secteurs d'activité très variés. Je m'attache maintenant à transmettre mon expérience (de plus de 20 ans)en alliant la théorie à la pratique au travers de cas concrets.







Mes compétences :

Automatisme