Patrice MAROLLEAU

Ma formation initiale est basée sur les Productions Végétales. Mon parcours professionnel a débuté dans l'expérimentation phytosanitaire et semences en région Rhône-Alpes, Grandes Cultures et Vignes/Arbo.

J'ai ensuite intégré la Chambre d'Agriculture de Seine & Marne pour assurer le conseil en productions agricoles.



Installé en Charente depuis 2003, j'y ai ajouté la fibre commerciale en devenant responsable d'un Centre de Profit (Matériel motoculture, agricole et viticole).

Mon expérience et mon intérêt la Mécanique agricole et viticole se sont ainsi renforcés.



Depuis 2014, je m'investis, professionnellement et personnellement, dans les trois domaines cités ci-dessous, sur lesquels s'organise ma recherche de missions :



- Technique Agro-Viti & Environnement

- Fournitures Agro-Viti

- Matériel & Mécanique Agro-Viti



Mobilité sur l'Arc Atlantique : Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charente, Limousin, Aquitaine.



Merci de votre attention.



Cordialement



Patrice M.



Mes compétences :

Management

Recrutement