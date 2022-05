50 ans, 30 ans d'expérience 50% dans les Études d'Ingénierie Électrique I&C et 50% dans la gestion de projet et la Maîtrise d'Ouvrage.

Actuellement en mission de 6 mois sur la centrale de Cattenom no 1 - Chantier Grand Carénage VD3 1300 sur la modernisation du contrôle commande M2C.



Mes compétences :

Chef de Projet

I&C Contrôle Commande

Chantier Mise en Service

Finance Contrôle de Gestion