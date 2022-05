Patrice MARTINS

Responsable maintenance,

Hub Parisud, coeur du réseau de transport de colis de FedEx FRD



-En charge de la maintenance préventive et curative des systèmes de tri automatisés et infrastructures du site.

-Force de proposition en matière d'optimisation, d'amélioration et d'ergonomisation.

-Gestion, encadrement, et support technique de l'équipe de techniciens.



Mes compétences :

Support technique

Amélioration continue

Maintenance préventive et curative

Diagnostique

Analyse de données