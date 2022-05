Patrice MARTY

Une agence d’édition

La valeur n’attend pas le nombre des années…

Star Com s’est positionnée comme la première agence de communication azuréenne spécialisée dans l’hôtellerie et la restauration.



Une prestation globale

Agence Conseil, Star Com intègre aussi bien un pôle rédactionnel

qu’un pôle graphique pour assurer à ses clients un service de qualité et de créativité.



Une société d’événementiels

Star Com s’est aussi une société spécialisée dans ’événementiel.

Nous produisons 6 manifestations par an :



Colloque National des Directeurs d’Hôtel 4* et 4* Luxe

Colloque National des Grands Chefs

Colloque National des Résidences Hotelliéres & Vilages de Vacances.

Colloque National du Spa

Les 3 Jours du Savoir Perdu

Le Salon Ecologir : Première manifestation grand public en Région PACA dédiée à la qualité de vie de son habitat !

Ce Salon a pour mission de présenter au grand public l'art de construire, de rénover et d'aménager son habitation en conciliant respect de la nature et architecture de qualité.

Un salon pour tous les passionnés de la construction écologique !



Mes compétences :

CHR

Communication

Écologie

Gastronomie

Hotel

Hôtellerie

Marketing

Presse

restauration

Tourisme