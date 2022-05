Directeur de PLM Conseil:

Organisme de formation et de conseil en Lean management dans les secteurs des services et de la santé, notamment en milieu hospitalier



Parution décembre : "Le Lean à l'hôpital" ed . leh



Les références clients sur le site de PLM Conseil



Mise en oeuvre de programme Lean. Accompagnement de Direction Générale. Coaching sur les outils. Formation de Relais Lean.

Auteur du "Vade Mecum de la Qualité Totale" édition EMS: 2001

Auteur de nombreux articles dans la presse spécialisée notamment le Magazine Qualité Référence

Parution prochaine d'un ouvrage sur le Lean management dans la santé (octobre 2014).



Patrice Marvanne participe depuis 4 ans un enseignement à Paris Descartes. De L'Etudiant Médecin au Médecin Responsable.

Membre du Laboratoire d'Ethique Médicale et de Médecine Légale de Paris Descartes

Membre du Siric de l'Institut Curie et du Siric Carpem HEGP



De nombreuses missions de conseil et de formation en Lean Transformation réalisées tant en France, qu'en Outre Mer et pays francophone. (Nouvelle Calédonie : CHT de Nouméa)



Mes compétences :

Gestion des processus

Conseil & Formation

Lean secteur des services

Lean en milieux hospitaliers

Accompagnement au changement

Organisation du travail

Lean Transformation