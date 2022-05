Zagi. Réalisation : Nils De Coster et Patrice Masson. 1987 Exercices de vacances: déplacement à Zagreb pour deux étudiants en vidéo. Filmer à deux caméras, deux regards distincts: "La jeunesse du monde pour un monde de paix". Dans l'autre partie de ce monde, ces jeux médiatiquement invisibles nous donnent l'occasion de percevoir le désir de distinction des exclus du grand jeu.



Pour aller de l'avant. Réalisation : Patrice Masson. 1989

«Pour aller... aller de l'avant ! » justifie mon père. L'après guerre, la reconstruction massive, la consommation populaire, l'inflation heureuse, l'expansion pavillonnaire, l'ouvrier hautement qualifié, les enfants élevés à coup de discipline assumée. Un voyage de village à village pour illustrer une pérégrination au travers des propos de l'un et de l'autre, celui de Jean et celui de Nadège sur notre avenir, à nous leurs enfants.



Interventions à la prison de la Santé à Paris, en 1993, poursuite d'un troisième cycle à L'ENSAD en vidéo intitulé Télé-rencontres, organisé par Alain Moreau. Création de video-correspondances entre mon village de résidence: Montflovin dans le Doubs, et ce grand village dont la place serait cette salle polyvalente au cœur de la prison. Projection d'extraits de vie de village aux détenus. Reconstituer une cellule pour quatre au milieu de cette salle multifonctions pour jouer la vie carcérale dans tous ses aspects. Faire advenir le théâtre dans ces lieux d'isolement et de regroupement. Mettre en scène des détenus pour parler sans tabous des problématiques pas si lointaines de celles évoquées par les agriculteurs subissant des contraintes : celles de partager des espaces exiguës et des territoires arides et réglementés. Regards croisés entre détenus décomplexés et villageois inquiets toujours porteurs de sens aujourd'hui.

La vidéo-village en réponse au village planétaire reste le fil rouge de toutes ces pistes de travail. Evoqué dans mon mémoire de fin d'étude à l'ENSAD,



repris lors d'une résidence d'artiste au CICV (Centre International de Création Vidéo) à Hérimoncourt, dirigé par Pierre Bongiovanni, m'a permis de développer l'idée de la création d'une équipe de production et de diffusion itinérante de village en cité, de quartier en communautés. Ce projet reste à poursuivre. Prospective pour une réalisation de documentaires qui permettent de mettre en relation de façon dépassionnée les problématiques des uns et des autres, par des allers-retours entre les différents lieux d'installation de la structure itinérante.



Animateur d'un workshop en 1994 organisé avec Eric Le Goff, à l'Association la Fraternelle, à Saint-Claude. A partir de deux scènes : l'une dans l'espace réel d'un bar, l'autre dans une grotte en décor artificiel.



Atelier d'écriture de scénario suivi d'un tournage, au "centre image" du Pays de Monbéliard, pôle régional d'éducation artistique à l'image de Franche-Comté, sous la direction de François Sanchez. Mise en interaction de personnels de l'éducation nationale et d'artistes provenant de divers horizons, vidéastes, écrivains, conteurs, pour élaborer ensemble la réalisation de courtes fictions à l'aide d'une écriture collective, avec le soutien de "la Maison du geste et de l'image".



"Les doigts d'art" à Pratz et à Montaigu dans le Jura. En 2000 et 2001, Documentaire de 2001 déposé à la DRAC de Franche-Comté. Documentaires sur deux expositions d'art contemporain. Des artistes internationaux invités à créer un parcours d'œuvres à travers les lieux les plus disparates: l'abreuvoir, le sentier, le monument aux morts, une cave, une cour d'école... Interviews et ambiances de la visite guidée.



Joël Moulin. Réalisation : Patrice Masson, Production: Laterna Magica, 2003. Diffusion lors de l'exposition "Vues imprenables" au Domaine départemental de Maubuisson. Discussions à bâton rompudans l'atelier de l'artiste Joël Moulin à Valmondois.



"Hors-cadre" à la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais, en 2010,

"Hors-cadre" à la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais, en 2010, est mon dernier documentaire présentant des artis