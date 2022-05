Patrice MASSON

Depuis 1973 dans le Groupe Banque Populaire dont

* 27 ans chez BICS - Banque Populaire où, après être passé par différents postes de base en agence (dont conseiller d'accueil, conseiller de clientèle de particuliers mais surtout d'artisans et de commerçants), je deviens prospecteur auprès des particuliers puis des entreprises. Je prend ensuite des responsabilités: responsable d'une cellule (3 personnes)de conseil en prestations internationales, puis responsable d'une agence (12 personnes), puis responsable d'un groupe de 10 agences. Durant ce parcours j'ai donc pu avoir accès à diverses activités du monde de la banque telles que l'approche des entreprises , l'international, la gestion de la trésorerie, la gestion du poste clients, l'épargne salariale, etc...;

* 2 ans chez Natixis Pramex International (filiale du Groupe Banque Populaire)en tant que chargé d'affaires en conseil en développement à l'international. La fonction consistait à construire et vendre des contrats de prestations internationales aux entreprises désireuses d'aborder les marchés étrangers;

* depuis 2003: Banque Populaire Val de France (BPVF) où je fus responsable d'une agence "entreprises". Puis chargé d'affaires sur un marché que la banque souhaite approcher: celui des institutionnels (Mutuelles, secteur associatif à but non lucratif, structures du logement social, etc...);

* aujourd'hui, toujours chez BPVF, j'intègre la fonction de responsable "fusions-acquisitions" dont l'objet est d'accompagner les responsables d'entreprises dans la cession de leurs structures et, à ce titre, de trouvre des acheteurs.