Après des études de commerce, j'ai voulu commencer par la technique comme chef de projet au Ministère de la Défense, ensuite j'ai pris la responsabilité de l'informatique du Parc de la Villette, pour la construction du musée. Fort de ces compétences techniques j'ai évolué vers le monde de la vente.

Et aujourd'hui j'ai plus de 30 ans d'expérience dans la vente dans le domaine HITECH et depuis 2010 de la vente de solutions CLOUD.

Mon adresse email:

patrice.mathieu@online.fr



Mes compétences :

NEGOCIATION STRATEGIQUE

COMMERCIAL

MANAGEMENT D’EQUIPES

MARKETING

PLONGEE SOUS MARINE

DIRECTION COMMERCIALE

MANAGEMENT

Réseaux sociaux professionnels

LOTUS

RSE