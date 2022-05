Manager depuis de nombreuses années, j'ai évolué au fil du temps et des entreprises qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui responsables des études et projets de transformation chez NEERIA (Groupe RELYENS), animateur du processus d'innovation et très impliqué dans la stratégie de développement de l'activité, je cultive le succès à travers le développement des compétences de mes collaborateurs. (patrice.mathieu@relyens.eu et 06.66.50.03.35)



Mes compétences :

Expérience de 10 ans en Management

Organisé, sérieux et curieux

Pilotage et Management de projets

Capacité d’adaptation, d’écoute et de synthèse