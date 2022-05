Patrice MERIGARD

Actuellement Chargé d'affaires aux services travaux neufs sur un site de production de Sanofi.

J'ai une grande expérience dans le domaine de la cosmétique et de la chimie.

Polyvalent, je suis amené à côtoyer tous corps de métier (tuyauteurs, électriciens, automaticiens, génie civil...).

D'autre part, mon rôle charnière entre clients et sous-traitant m'a permis de développer qualité d'écoute et de communication.



Compétences professionnelles:

- Conduite de projets industriels.

- Pré-étude, faisabilité du projet et coût estimatif.

- Etude et conception. Assistance techniques aux clients.

- Etablissement des cahiers des charges pour les différents corps de métier intervenant. Spécifications d’équipements et consultations fournisseurs. Comparatif des devis des prestataires et fournisseurs.

- Coordination des travaux. Etablissement de planning.

- Pilotage, suivi et contrôle de réalisation.

- Analyse fonctionnelle de l’installation pour automatisme et assistance à la mise en service.

- Utilisation de logiciel de conception et de dessin. (autocad)

- Maitrise du pack office et Project



Mes compétences :

Conception

Relations clients

Microsoft Project

Microsoft Office

AutoCAD