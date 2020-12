Patrice ORTEGA

Mes 20 ans d'expérience en informatique et en réseaux, dont 8 ans comme responsable d'un service informatique, m'ont permis de conjuguer esprit d'équipe, autonomie, adaptabilité et réactivité.

J'apprécie le contact direct et l'esprit d'équipe, qui permet aux talents de s'exprimer, de travailler en définissant ensemble un objectif clair, partagé, ambitieux, mais accessible et sans autres contraintes que le budget et les délais.

J'attache une grande importance à l'ambiance de travail et aux relations humaines, sans jamais négliger la culture du résultat.



Mon CV :

https://drive.google.com/file/d/1hOhspYg1b_hibmdnsXDT9xweDTrbm5Wj/view?usp=sharing



Mes compétences :

Systèmes et réseaux

Gestion de projets

Informatique

Téléphonie

Système d'information

Gestion de budget

Management

Télécommunications

Habilitation electrique

Déménagement des SI

Scripting

Serveurs DHCP

AIX

Sécurité des systèmes d'information

Workflows

Réseaux d'entreprise

Support informatique

Controle d'accès

Lotus

ACD

Firewalls

Windows

Bases de données

Serveurs vocaux

Virtualisation

PSC1

Routeurs

Exploitation informatique

Salles informatiques

Systèmes d'informations

Systèmes de sauvegarde

Linux/UNIX

Onduleurs

Chef de service

Responsable de service

Responsable informatique

Microsoft SQL Server

Cisco Switches/Routers

AIX UNIX

budgets

VBScript

Sun Solaris

SUN Hardware > Sun SPARC series

PostgreSQL

Perl Programming

Pascal

Novell Netware

MySQL

Motorola Hardware

Microsoft Windows

Microsoft Access

MS-Access Workgroups

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

Informix

IBM Hardware

HP Hardware

Fujitsu Hardware

Dell Server Hardware

C Programming Language

Active Directory

3Com