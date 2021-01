Patrice PATRICE LOUPIAC (LOUPIAC)

Expert commercial depuis 28 ans dans différents domaines auprès des particuliers, TPE, PME/PMI et Grands comptes sur la région PACA, j'ai passé les 17 dernières années à développer et commercialiser des solutions hardware et software permettant aux entreprises publiques et privés de toutes catégories d'organiser et automatiser leurs flux de documents.



Ayant su devenir un partenaire de choix auprès d'interlocuteurs exigeants que sont les décideurs de différents secteurs d'activité qui pour bon nombre d'entre eux me font confiance depuis de nombreuses années, Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir faire au service d'un acteur majeur dans la dématérialisation ou dans la vente de biens d'équipements ou médical.



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Négociation

Management

Informatique

Relationnel

Marketing

Business development

Gestion de la relation client

nouveaux entrants Management

