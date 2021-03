Patrice RIPOLL

Plusieurs activités

1- Formateur TRE (techniques de recherche d'emploi), Conseiller en Insertion Professionnelle et Certificateur Cléa. Mais aussi en encadrement VAE et formation BTS Management des Unités Commerciales (gestion, management d'entreprise et d'équipe).

2- Coach, mise à la disposition pour toute personne ou les créateurs d'entreprises, des accompagnements personnalisés pour qu'ils se positionnent sur leur marché de façon efficace et opérationnelle ou qu'ils créent leur entreprise avec un maximum de succès.

3- La Gestion de Patrimoine, que je n'exerce plus pour l'instant, j'étais un créateur de valeurs et de richesses (CSP).

Mon offre peut-être tout à la fois sur un poste à l'emploi, mobile France ou prestataire de services.

Ce qui m'importe c'est d'apporter du sens à mon action pro, de partager mes acquis, dans une approche bienveillante et bien avant tout constructive (conseiller, écouter, accompagner, définir objectifs et moyens, etc.). LE RESULTAT est important il valide la démarche individuel et l'efficience de l'accompagnement .

Je propose donc mon expertise en outplacement, en création d'entreprise, en reclassement professionnel, en accompagnement en reconversion professionnelle, en consulting emploi formation, en chargé de projet emploi, ...... bref ce qui fait la richesse de cette filière.

Pour ce qui concerne la gestion de patrimoine et le conseil financier mon intérêt n'est plus d'être un seul distributeur de produits qui sert qu'à brasser des liquidités "virtuelles" sans fondement de richesses factuelles, et qui ne tiens pas compte des besoins et et des objectifs patentés du client. J'attends une autre façon, revue et novatrice, d'aborder la "gestion de patrimoine et le conseil financier" en correspondance aussi avec les intérêts collectifs. Le client "quel qu'il soit" doit être ce centre de gravité de l'entreprise "Une société qui ne vend pas, ne vit pas bien longtemps ..... quid alors du client s'il n'est qu'un support impersonnel ?".



Mes compétences :

Informatique

Commerce

Bilan de compétences

Consultant

Distribution

Banque

Logistique

Formateur

Management

Vente

Développement commercial

Direction centre de profits

Grande distribution

Marketing

Fiscalité patrimoniale

Gestion de patrimoine

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching