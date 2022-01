Bonjour,



Diplômé en Master 2 Management des achats internationaux, j’ai pu acquérir une bonne expérience en achat à travers les différentes missions et responsabilités qui m'ont été confiées



Actuellement en recherche active, je souhaiterais occuper un poste de Commodity Buyer, au sein d'une direction achats.



Capable de m'adapter à tout type d'environnement, je suis de nature dynamique et persévérant, avec une faculté à travailler en équipe et une aptitude à la négociation.





Motivé par la perspective de rejoindre une structure achats afin de contribuer à la réussite de différents projets, je serais ravi de vous exposer mes aspirations.



A très bientôt





Patrice Souop Tagne