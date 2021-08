Patricia AFONSO

Traductrice Indépendante (Anglais-Portugais, Allemand-Portugais et Allemand-Anglais) à la recherche de nouveaux clients ou societés de traduction. Une position de traductrice interne serait aussi une chose qui m'interesse. Avant d'arriver en France, je travaillais dans une entreprise de traduction au Canada et j'ai aimé ça aussi bien que le travail freelance.



Avec plus de 500 textes de plusieurs domaines (plus de 200000 mots), j'ai déjà beaucoup d'expérience en traduction. Je termine mes traductions toujours à temps et j'ai jamais eu des réclamations.



Mes compétences :

Traduction