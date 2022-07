Patricia CLEMENT (RAGOO)

J’accompagne les clients, les métiers dans l'évolution de leurs projets.



Forte de mon expérience en relation client interne et chef de projet au sein de DSI, accompagner la transformation des organisations, optimiser, dématérialiser les processus et aider les hommes à intégrer les nouvelles technologies, les nouveaux usages, est plus qu’un métier, c’est une passion qui ne cesse d'évoluer.



Chef de projet technico-fonctionnelle et experte digital, j’aime accompagner, penser, trouver et concevoir les solutions qui permettront à l’entreprise d’évoluer et de travailler dans cette nouvelle ère (Intranet, outils collaboratifs, système métiers, GED, messagerie instantanée, RSE, Web, Mobile…).



Savoir être : Force de proposition | Curieuse | Fédératrice | Empathique | Diplomate | Passionnée | Heureuse de vivre.



Savoir-faire : Gestion de projet | Stratégie digitale | Digital interne | Dématérialisation | Conception web | Accompagnement métiers | Relation client | Communication.



Devise : Innover et prendre en compte l'utilisateur final dans la conception de solutions et d’interfaces afin qu'elles soient simples et efficaces.



Ma citation « Not Digital Native, but Born to Be.



Je recherche actuellement un poste essentiellement dans la Région Niçoise afin d'effectuer un rapprochement familial.

Suivez-moi sur Twitter : @ragapat



Merci Patricia.



Http://www.patricia-ragoo.fr/