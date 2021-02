Thérapeute en Thérapie Brève self Inductive - Le meilleur des thérapies brèves condensé dans cette méthode initiée par Jean-Marc Henriot.



Animatrice de groupes thérapeutiques au sein de l'école AIDE Psy et à titre personnel.



Mes compétences



Psychothérapie brève individuelle et couple



Psychanalyse rêve éveillé



Animation de groupes