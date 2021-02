Patricia DUCRET

Un parcours professionnel diversifié (changement de région pour des raisons familiales), principalement dans le secteur de l'enfance de la jeunesse et de la formation (Fédération, centre éducatif et professionnel), je m'adapte rapidement et fait preuve de sérieux et de professionnalisme.

Je suis à la recherche d'un poste de directrice sur la région Franche Comté et Haut Rhin.



Mes compétences :

Audit

Gestion budgétaire

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de projet