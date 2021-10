Hubert BRÉCHET

Attaché aux valeurs de solidarité, d’humanisme et du respect de la dignité

humaine, je ne peux concevoir ma fonction cadre que dans un engagement

loyal à ces valeurs. Ancré dans les principes de l’Education Populaire, je crois

en l’importance de reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser

et de se développer, à tous les âges de la vie.

L’engagement reste un maître mot dans la conception de ma fonction: d’abord

auprès des personnes accueillies dans la garantie de qualité de

l’accompagnement proposé, auprès des équipes dans la mise en oeuvre d’un

management adapté, d’un soutien technique, d’une écoute, et d’une loyauté

dans le respect du projet institutionnel et associatif.



Mes compétences :

Team Management

Apple Mac

Linux

Microsoft Windows