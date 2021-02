Patricia LACROIX

Avec 14 années d’expériences dont 9 en tant que freelance, j’ai développé et renforcé mes compétences en stratégie de communication, création graphique, infographie et stratégie digitale à travers des actions de communication interne et externe.



Créative, passionnée et surtout enthousiaste, j’aime particulièrement relever des challenges et me dépasser !



Quelque soit votre projet, n'hésitez plus à me contacter et à consulter mon portfolio patrissia.ultra-book.com



Mes compétences :

Webdesign

Charte graphique

Identité visuelle

Mailing