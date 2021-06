Patricia LETERME

Récemment de retour en Lot et Garonne après une belle page de vie bretonne, j'ai à coeur de mettre à profit tout ce que j'ai pu acquérir d'expériences et de compétences durant ces 20 dernières années.



Passionnée et investie, je peux m'impliquer à l'identique comme bénévole dans une association ou dans une mission professionnelle.



J'aime relever de nouveaux défis, partager mon savoir-faire et découvrir de nouveaux horizons. Mon parcours personnel et professionnel m'ont permis d'en explorer un certain nombre.



Les postes requérant technicité, curiosité, adaptabilité, rigueur mais dynamisme et aisance relationnelle attirent toute mon attention. Communication, informatique, administration générale, environnements social et médico-social représentent mes domaines de prédilection.