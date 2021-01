Patricia PATRICIA DUMONS (DUMONS)

-En recherche d'emploi

-Responsable des Partenariats UNPI 31/09 et de la communication 01/2006 à 08/2019,

-Organisation du salon annuel sur Toulouse "Journée de la Propriété et de la Copropriété" 01/2006 à 08/2019

-Régie publicitaire de la lettre locale mensuelle de l' UNPI 31/09 et de la revue nationale mensuelle "25 millions de propriétaires" de l' U.N.P.I (Union Nationale de la Propriété Immobilière qui compte 250 000 adhérents propriétaires immobiliers en France) 01/2006 à 08/2019