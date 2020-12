Patricia PERELLO

Anciennement négociatrice en transactions immobilières (LAFORET IMMOBILIER BIARRITZ, ROBERT ALDAY PROMOTION), j'ai décidé d'opérer un repositionnement professionnel et reprendre des études en Ressources Humaines.



Titulaire d'une Licence Professionnelle en Gestion Salariale obtenue en 2010, suivie d'un Master 2 en Management des Ressources Humaines obtenu en 2012, j'ai travaillé en tant que Chargée des Ressources Humaines à l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu'en cabinet de gestion sociale et de recrutement (LABORARE CONSEIL), puis une opportunité s'est présentée dans l'Insertion Professionnelle. J'ai donc également occupé le poste de Conseillère Emploi Formation dans un organisme s'occupant de travailleurs en situation de handicap. .



Mes compétences se sont diversifiées au fil des années. Mes expériences m'ont beaucoup apporté, tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'épanouissement personnel. Résolument tournée vers l'humain, ses potentiels et ses richesses, curieuse et investie ; le travail, dans ma définition, doit avoir du sens. Enfin, la confiance, le respect mutuel et la transparence sont pour moi le ciment de relations professionnelles constructives et épanouies.



En 2017, j'ai décidé de me consacrer pleinement à un projet personnel qui me tenait particulièrement à cœur : l'écriture d'un premier roman "L'Ombre des Immortelles - Mémoires de Sorcières basques" aujourd'hui paru en librairie aux éditions KILIKA.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Conduite de projet

Management

Commercial

Relation client

Insertion socioprofessionnelle