Patricia PERRIER

D'un naturel empathique et authentique, j'ai toujours eu une écoute attentive aux difficultés de mon cercle familial, de mes amis, de mes collègues de travail... Je ressens un besoin permanent d'aider les personnes en leur apportant des solutions personnalisées à leur problème. J'essaie de cloner ma devise "toujours voir le verre à moitié plein, pour avancer"



Infirmière depuis 1998, j'ai décidé d'aider les personnes grâce à d'autres techniques de soins. Je suis certifiée maitre praticienne en hypnose et en reiki. Dans cette continuité de la relation à lautre, lhypnose et le reiki furent une évidence.



Nous chercherons ensemble les clés qui décadenasseront vos verrous personnels grâce à la technique qui vous conviendra. Mon rôle est juste de vous accompagner dans votre guérison personnelle, de vous aider à découvrir le chemin de votre inconscient pour que vous trouviez les solutions à vos soucis.



Soucieuse et responsable d'un travail bien accompli, j'adhère à l'ARS et au Syndicat National des Hypnothérapeutes.