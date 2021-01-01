Patricia PHELY

PAC PESAGE AUTOMATIQUE COMPTAGE MITRY
- Agent administratif
2001 - 2003Agent administratif, Employée administrative, SOCIETE INSPECTION FILTRAGE AEROPORTUAIRE
Service RH
Assistante de Paie, SOCIETE DARTY ET FILS siège social BONDY
Agent administratif, SOCIETE SERVAIR siège social ROISSYPOLE
Opératrice de Saisie, SOCIETE FEDEX
Opératrice de Saisie, SOCIETE SDV ROISSY
SOCIETE IAMS France
- Aide Comptable
1998 - 1998Aide Comptable, SOCIETE IAMS France siège social ROISSY
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA GARONOR
- Secrétaire commerciale