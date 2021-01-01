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Patricia PHELY

Landerneau

En résumé

Mes compétences :
Commercial
Comptabilité
Paie
Administratif

Entreprises

  • Triskalia - Assistante administrative

    Landerneau 2017 - 2017 Gestion de planning volaille, participation de mis en place du logiciel Kéris

  • GIE TAXIS VANNETAIS - Secretaire comptable

    2014 - 2015 Comptabilité, facturation, déclaration de TVA.

  • LUDIA - Assistante commerciale

    2003 - 2012 Assistante commerciale, LUDIA 77270 Chelles (Maison d'Edition)

  • PESAGE AUTOMATIQUE COMPTAGE - Agent administratif

    2003 - 2003

  • STE INSPECTION FILTRAGE AEROPORTUAIRE - Employée administrative

    2002 - 2002

  • STE DARTY et FILS - Assistante de paie

    2002 - 2002

  • STE TRANSROISSY - Secrétaire administrative

    2001 - 2002

  • STE SERVAIR - Agent administratif

    2001 - 2001

  • STE FEDEX - Opératrice de saisie

    2001 - 2001

  • STE SDV - Secrétaire commerciale

    2001 - 2001

  • PAC PESAGE AUTOMATIQUE COMPTAGE MITRY - Agent administratif

    2001 - 2003 Agent administratif, Employée administrative, SOCIETE INSPECTION FILTRAGE AEROPORTUAIRE
    Service RH
    Assistante de Paie, SOCIETE DARTY ET FILS siège social BONDY
    Agent administratif, SOCIETE SERVAIR siège social ROISSYPOLE
    Opératrice de Saisie, SOCIETE FEDEX
    Opératrice de Saisie, SOCIETE SDV ROISSY

  • SOCIETE IAMS France - Aide Comptable

    1998 - 1998 Aide Comptable, SOCIETE IAMS France siège social ROISSY

  • ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA GARONOR - Secrétaire commerciale

    1987 - 1998

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