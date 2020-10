Christelle FIÉVET

Forte de 14 années de terrain pendant lesquelles j'ai su développer mon secteur, fidéliser ma clientèle et développer mon chiffre d'affaire, je m'applique à développer des relations de qualité avec mes clients (enseignants, professions libérales, éducateurs et ré-éducateurs) en leur proposant chaque jour toute une gamme de matériel didactique varié destiné aux professionnels des secteurs ordinaire et spécialisé de l'enfance.



Mes compétences :

Développement de Clientèle

Vente directe

Gestion de stock

Prise de rendez vous

Créativité

Sens du contact et disponibilité

Autonomie et organisation

Adaptabilité

Relation et service Clients