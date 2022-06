Patricia RASSENEUR

Bonjour,



En activitée depuis 1980 milieu médical en région parisienne puis région PACA maternité et pédiatrie, j'aime les relations humaines,relations avec les parents bébés,j'ai fais de nombreuses formations dont du développement personnel, formations en massage californien,formations de là méthode du shiatsu,je pratique les enveloppements auprès de prématurés et massages bébés nourrissons à l'hôpital , je vais m'installer pour développer l'enseignement des massages bébés.

Je désire travailler dans certaines villes en France et à l'étranger.

Je souhaite travailler dans des entreprises auprès des employés pour pratiquer des massages pour détendre soulager et pour leurs permettre d'être plus compétitif dans leurs projets,travail,formation.



Cordialement.



Mme Rasseneur Patricia.



Mes compétences :

INITIATION PRATICIENNE ADULTE BEBE ENFANT

Développement Bien Être Enveloppement Prématurés.

Formatrice "Bien Être Bébés ,Nourrissons "

Communication

Référente massages bébés nourrissons enfants en mi

Relationnel Parents Enfants Bébés Nourrissons Prém