Sébastien JURAS

Depuis maintenant plus de huit ans, j'oeuvre à transformer le système d'information d'Alcatel Lucent Entreprise. Tout d'abord en temps que chef de projets à envergures internationales, j'ai notamment mené à bien la tranformation des outils et process de la Supply Chain ( nouvelles usines, nouveau hub), un changement de version majeur de notre ERP, la mise enplace d'un portail web, etc.

Depuis trois ans, j'ai en charge toute l'équipe Transformation du SI ( 12 personnes : chef de projet et MOA). Le travail est passionant et j'ai pour ambition de pousser l'équipe et notre SI vers toujours plus d'alignement, d'agilité et de maitrise.

En dehors de ma vie professionnelle, je suis passonné par les livres anglosaxons sur le business et notamment les livres sur le Personal MBA, par le développement personnel et par le tennis.



Mes compétences :

GTD

Architecte SI

Chef de projets

Relations interpersonnelles

Modélisation UML

SAP

Urbanisation du SI

Supply Chain

International

Chef de projet

Web

Système d'information

Développement personnel

COBIT