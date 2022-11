Patricia ROBERTSON

Bonjour,

Heureuse de vous accueillir sur mon profil Viadeo.

Nous allons faire connaissance en 5 min chrono.

Graphiste, depuis plus de 20 ans, j'exerce dans le domaine du packaging alimentaire, cosmétique et santé. C'est ma passion pour les formes et les couleurs ainsi que les innovations qui m'anime.

J'apprécie qu'un nouveau packaging soit toujours un challenge à relever.

J'utilise pour cela les volumes, les couleurs, la typographie, les images et leur sublimation, les illustrations, les motifs...

Je crée un univers et un langage pour votre produit en corrélation avec le discours de votre entreprise.

Je tiens compte de la concurrence sur votre marché ainsi que les contraintes techniques lié au packaging.

Persévérante et passionnée, je m'implique dans ce que j'entreprends.

Enfin, je sais m'adapter et tenir mes délais.

Pour une démonstration en images cliquez sur le lien qui suit :

https://www.coroflot.com/PatriciaRobertson . C'est mon porte-folios !

Je reste à l'écoute des opportunités.



Donnez vous les moyens de faire évoluer vos packagings et votre entreprise ! Travaillons ensemble !

Illustrations, Dessin Textile