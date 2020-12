Patrick CAUDWELL

Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes retraité, je reste aujourd'hui très investi dans l'accompagnement des entreprises.



On ne dit jamais assez que ce sont les entreprises qui créent les richesses, avec les hommes et les femmes qui les composent, mais aussi, que sans finances, il n'y a pas d'entreprises et donc aucune création de richesse.



Alors avant de partager cette richesse, créons la !



Pour cela, J'ai créé la Société Châlons Mars Investissement avec d'autres Business Angels pour investir dans les entreprises de mon bassin économique. et la société Châlons Mars Consultant afin de former et accompagner les créateurs et chefs d'entreprise en matière de gestion et droit des affaires, mettant ainsi mon expérience à leur disposition.



Dirigeant d'entreprise, comme vous, spécialiste de la petite entreprise, je vous propose un entretien de travail mensuel dans votre entreprise, pour analyser vos résultats et actions à mener



Mon ambition, vous accompagner dans la réussite de votre entreprise de sa création à sa transmission.



Mon objectif votre performance, par la formation dispensée et les conseils prodigués..



Mes compétences :

Création d'entreprise

Transmission d'entreprise

Prévention

Finances

Accompagnement de dirigeants

Pilotage d'entreprise

Conseil aux entreprises

Formation