Patrick CHARREAU - IMMOBILIER ET ASSURANCE

=> Conseiller Immobilier Indépendant SAFTI

=> Développeur d'équipe France, Espagne, Portugal



=> Mandataire en assurance - MIA - ORIAS : 20005043

--------------

Je vous conseille pour la mise en valeur de votre bien, pour sa mise en vente, jusqu'à l'acte de vente final.



J'accompagne les acquéreurs dans toutes les phases de leur recherche, visites, offre, financement, promesse d'achat et acte définitif.



Vous cherchez une activité professionnelle, à vous reconvertir, l'immobilier vous intéresse :

Vous profiterez d'une formation de qualité au sein de SAFTI, avec un suivi régulier.

Je vous accompagnerai dès votre début d'activité, ensuite, autant que vous aurez besoin, quelque soit votre secteur géographique.

Ce rapprochement nous permettra de travailler en équipe, d'être encore plus efficace sur le terrain.



Tél : 06.19.45.19.52 - Courriel : patrick.charreau@safti.fr

=> les pourriels / spams seront traités comme tels



https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/patrick-charreau/105599



-------------------------------------

NOUVEAU : Juillet 2020



Mandataire en assurance - ORIAS : 20005043



Vous assurez pour votre quotidien : vie privée et vie professionnelle



Tél : 06.19.45.19.52 - Courriel : patrick_charreau@sfr.fr

=> les pourriels / spams seront traités comme tels

.