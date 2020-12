Patrick CLEMENT

En recherche perpétuelle de progression, je suis autonome pour toute opération mécanique ( du simple entretien jusqu'aux opérations beaucoup plus lourdes). J'opère aussi bien sur les moteurs de petites puissances que sur les grosses puissances , aussi bien sur les moteurs diesels que sur les moteurs gaz de ville ou gaz "pauvres" et ce sur toutes les marques.

Je suis riche de l'expérience d'avoir opéré entre autre sur des plateformes pétrolières et gazières, à l'étranger et seul. Ce type d'opération nécessite la prise en considération des enjeux financiers énormes aussi bien pour le client que pour la société opérante et donc une parfaite maîtrise professionnelle.

Connaissances professionnelles, autonomie et motivation sont les atouts que je vous propose.



Mes compétences :

 Entretien mécanique sur groupe électrogène diese