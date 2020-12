Patrick DE GUILLEBON

COMPETENCES CLES :



Management consulting

Développer et structurer l’environnement commercial et logistique.

Créer, construire et démarrer une filiale.

Réorganisation et restructuration interne, change management.

Stratégie & planification, analyse financière & reporting.

Import, Export, Négoce & Sourcing international.

Communication, formation, team building.



EXPERIENCES SIGNIFICATIVES :



Management de structures variées type PME, Négoce International et Corporate Business Unit.

Création de structures commerciales, industrielles et Agricoles.

Restructuration d’une société de distribution spécialisée.

Rationalisation de départements achats / Amélioration marges / Evaluation fournisseurs

Management opérationnel d’outils logistiques et transfert vers l’externalisation.

Contrôle de gestion en environnement multi sites et multiculturel

Refonte des outils de communication et informatique



SECTEURS D’ACTIVITE :



Négoce de matières premières.

Développement de projets industriels et agricoles

Distribution spécialisée en fournitures industrielles et quincailleries

Production et distribution de solutions d’identification de marque et d’étiquetage industriels



Mes compétences :

Direction générale

B to B

RFID

Distribution spécialisée

Logistique

Matières premières

Maroc

Business development