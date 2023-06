Bonjour,

Je mappelle Patrick Descoubès, je suis sophrologue, hypnothérapeute et coach en entreprise . Jexerce à Montigny-le-Bretonneux (78) et sur l'ouest de la région parisienne.



Mon objectif:

Je crois sincèrement que chaque individu est capable de faire des choses remarquables. Mon objectif est vous accompagner et de vous aider à exploiter votre potentiel.



Mes domaines dactivité:

Aide aux particuliers avec toutes les problématiques quon peut rencontrer tout au long de notre vie.

Interventions dans le monde professionnel avec toutes les compétences acquises dans le management de différentes équipes, les résolutions de conflits, lamélioration des performances



La sophrologie est une méthode d'entraînement corporel, basé sur des pratiques respiratoires, des ressentis corporels, des techniques de détente et un travail de visualisation mentale.



Coaching, PNL et hypnose:

Le coaching est là pour vous accompagner dans la démarche qui vous amène. Je serai amené pour cela à utiliser des techniques de PNL et/ou dhypnose, en fonction de votre problématique et de vos besoins.



La PNL vous aidera à la fois à résoudre des problèmes installés depuis longtemps, et aussi à vous aider dans une démarche de changement décidé par vous, afin de profiter des bonheurs que la vie peut nous apporter.



Lhypnose sera un puissant renforcement des techniques PNL, elle pourra être employée plus ponctuellement en faisant intervenir ce fameux inconscient à qui lon peut demander de nous aider



Mes compétences :

Hypnose

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Coaching scolaire

Coaching sportif

Coaching de cadres

Coaching de vie

Coaching de dirigeants