Patrick FERNANDÉS DA SILVA (FERNANDÉS DA SILVA )

Consultant et Formateur indépendant, j'accompagne les créateurs et les dirigeants de PME dans le développement de leur activité et l'animation de leurs équipes.



Après 30 ans de pratique dans les ressources humaines et dans la direction opérationnelle tant au Ministère de la Défense quen Industrie, où jai développé mes qualités dEnseignant, j'ai décidé de partager mon expérience terrain afin de mettre au service des PME mes domaines d'expertise que sont le recrutement et le management.

Mon expérience me permet d'être proche de la réalité, d'adopter des méthodes concrètes, en alliant motivation et pédagogie dans le respect de mes interlocuteurs.

Recruter nest pas un métier facile, loin sen faut ! Selon certains, le recrutement sapparenterait même davantage à un Art quà un simple « métier »... Cest sans doute vrai. Dailleurs, si cet Art exige de réelles qualités humaines, des techniques efficaces et des outils fiables, il réclame également énormément dhumilité !



Mes compétences :

Décisions stratégiques et organisationnelles

Management opérationnel

Organisation d'entreprise

Capacités d'écoute

Gestion du stress

Disponible

Polyvalence et capacité d'adaptation

Carisme

Pragmatique et orienté résultat

Rigoureux

Négociation commerciale

Gestion de projet

Animation de réseaux

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Service client

Aisance relationelle

Gestion financière