Patrick FILAFERRO

Après un parcours dans l'assurance-vie, les placements, la retraite, essentiellement dans 2 compagnies d'assurance en 25 ans, et 4 ans en banque : j'ai décidé de créer une société de gestion de patrimoine qui met réellement au sein de ses priorités 'les intérêts de ses clients' avec des investissements 'bon père de famille'.

Après plus de 10 ans d’existence, la société CGPP (Compagnie de Gestion Privée du Patrimoine) est devenue incontournable en terme de sécurité et d'éthique.

La société CGPP et ses collaborateurs s'adressent à toutes les catégories de clients : ceux qui désirent se créer du patrimoine ou ceux qui ont du patrimoine qu'ils veulent optimiser.

Nous avons à disposition, presque l'ensemble des acteurs financiers du marché (assurance-vie, immobilier, SCPI ...) et nos références sont uniques.

Nos départements, Particuliers, TNS, Entreprises, Sportifs Pro et de HN. répondent à vos problématiques spécifiques : retraite, investissement, défiscalisation, droits de succession, PEE, etc.





Mes compétences :

Assurance

Banque

Finance

Management

Manager

Stratégie

Développement commercial

Immobilier

Vente

Gestion de portefeuille

Gestion de patrimoine