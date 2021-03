Patrick FUHRO

Directeur Trilingue anglais /allemand - manager généraliste d'une équipe d'expert



Expérience de vingt ans dans des groupes industriels et PME indépendantes

Maitrise de lenvironnement ERP : SAP, Microsoft/NAV et X3

Manager du changement et de lévolution des structures

Gestion de projets de réorganisation de lentreprise :

finance, juridique, fiscal, social, informatique.

Stratégie commerciale et management général





Mes compétences :

Gestion de projet

Ressources humaines

Système d'information

Management

Budget et Controlling

Fiscalité des entreprises

Droit des affaires

Direction générale

Product Lifecycle Management

Direction financière

Marketing stratégique