Marc HOFFMANN

Véritable self-made man dans la fonction logistique,ma volonté délibérée de quitter au plus tôt un système éducatif alors peu adapté à mes aspirations profesionnelles afin d'entrer de plain-pied dans la vie active me permettent aujourd'hui de revendiquer plus de vingt ans d'expérience dans le domaine.

Expérience forgée dans les secteurs les plus hardus comme peuvent l'être ceux de l'automotive et de la distribution de biens d'équipements.



Mon mode de gestion et d'optimisation des structures est avant tout basé sur un management raisonnable et à l'écoute des équipes,générateur de synergies

et d'atteinte en commun des objectifs fixés.

L'application des techniques et méthodes Qualité,l''amélioration continue des process généralement plus utilisés en production,l'obsession de la réduction des couts et une vision ultra planifiée et budgétaire de l'activité viennent parfaire ma vision intuitive de la gestion de structures/projets.

Mon rejet du mercenariat (trois expériences significatives en 23 ans!) font de moi un élément s'inscrivant dans la durée par rapport à un projet voire une philosophie d'entreprise.



Mes compétences :

Lean

Kaisen

Management participatif