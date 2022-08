Patrick GAUZERE

J’ai pendant 5 ans eu l’opportunité de prendre part à la fabrication de gros composants constituant l’ilot nucléaire de centrales de type REP.

Ingénieurs d’Etudes/Méthodes, au sein de l’usine AREVA de Saint Marcel (71) j’ai notamment suivi la réalisation, principalement pour l'export, de Pressuriseurs, Générateurs de Vapeurs et Couvercles de Cuve.



Les 5 années suivantes, j’ai rejoint le département Service Après-Vente de l’usine en tant que Responsable Technique Support Client. A ce titre, j’étais chargé d’accompagner les clients en répondant à leurs diverses problématiques, conduisant parfois à la mise en place sur centrales d'actions correctives ou préventives.



J’assurais également les fonctions de représentant AREVA sur site lors de l’installation de composants, afin de garantir à la fois un soutien technique et une surveillance vis-à-vis de la garantie de ces derniers.



Après ces 10 années passées à Saint Marcel, j’ai profité d’une mobilité au sein du groupe AREVA en rejoignant en 2014 AREVA TA sur le site de Cadarache (13) comme chargé d’affaires SMR (Small and Modular Reactors).

Pendant un peu plus d’un an, j’ai ainsi participé au développement d’un échangeur à plaques en alliage de titane (TA6V) en lien étroit avec divers industriels. J’ai ensuite progressivement basculé sur le projet de construction du réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH). Pendant trois ans j’ai été Responsable Technique Mécanique du Bloc Réacteur, au sein de la maîtrise d’œuvre pour le compte du CEA, maître d’ouvrage du projet.



En Mai 2017 j’ai finalement choisi de rejoindre ITER Organisation (IO) désireux de participer à ce projet d’envergure internationale unique. Trente-cinq pays fournissent les quelques milliers de composants qui constitueront le réacteur ITER. Ces composants devront alors être assemblés sur site sous la responsabilité d’une équipe IO dédiée. Au sein de cette équipe, j’assure les responsabilités d’Ingénieur Assemblage du Tokamak.



