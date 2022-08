Patrick GIRAUD

Plus de 25 ans d'expériences dans le secteur des télécommunications.

Projets IT (Orange via CONSORT NT - Groupe La Poste via ITS Group) - Projets R&D (OST, Newbridge, Alcatel-Lucent) - Projets Support (Newbridge, NXP via AUSY).



Expériences:

Travail en mode projet - Chef de Projet transversal - Encadrement d'ingénieurs -

Architecte logiciel Produit (Orienté objet, UML, itératif&incrémental) - Développement logiciel embarqué -



Approche processus de l'Entreprise - Certification ITIL V3 - Démarche Qualité CMMI - Conduite du changement sur Projets IT





Domaines d'ouverture:

- La systémique : de l'entreprise, de la société, des écosystèmes.

- La conduite du changement efficiente.



Approche Ethique:

- Concilier l'humanisme, le développement durable et la coopération dynamique.

- Je crois en la Sagesse collective.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Réseaux

Informatique

Développement personnel

Téléphonie mobile

Qualité et audit

Chef de projet

Architecte

Système d'information