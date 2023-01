Alex CHAUVELIN

Ingénieur de formation, j'ai travaillé une vingtaine d'années à La Poste, où j’ai dirigé des équipes et des projets dans les domaines du développement informatique, la téléphonie, les réseaux de télécommunication, les systèmes d’information et la lutte contre la cybercriminalité.



Depuis mi-2017, je suis Directeur de projet à la Direction de la Transformation Numérique au sein du Conseil Régional du Pays de la Loire, afin de relever un nouveau challenge : Porter des projets de transformation pour la dématérialisation des processus métiers. C'est un enjeu technique, mais surtout organisationnel et transversal à toute la collectivité, y compris les élus régionaux. C'est passionnant, et c'est l'occasion pour moi de découvrir un nouvel univers professionnel.



Mes compétences :

ITIL

Conduite du changement

Management

IT strategy

Urbanisation SI

Direction de projet