Patrick JOFFRE

Je m'appelle Patrick



pas de grands discours pour épater les recruteurs



je travaille depuis 1989 chez zolpan .



Après avoir commencé comme magasinier j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans la même société,



Maintenant je suis responsable d'un point de vente à bordeaux avec une équipe de 10 personnes.



Objectif;:Renseigner et servir nos clients afin de les satisfaire!



Et pour réussir une seule manière, un travail d'équipe est nécessaire !!



EN CLAIR. POUR FAIRE CE MÉTIER IL FAUT AIMER LES GENS ET LES RESPECTER !



Mes compétences :

Professionnalisme

Vente

Développement commercial

Management

Informatique

Relationnel